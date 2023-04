OL : Bradley Barcola fait un premier choix pour son avenir

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présent avec l'équipe de France Espoirs lors des matchs contre l'Angleterre (0-4) et l'Espagne (0-0) sur cette trêve internationale, Bradley Barcola (OL, 20 ans) a dû faire face à une autre sollicitation durant cette période. En effet, la sélection A du Togo, où évolue son frère Malcom, l'avait sollicité mais l'ailier des Gones a poliment décliné.

Barcola : « Le Togo ? On verra plus tard... »

Confirmant les approches à Canal+, Bradley Barcola assure être focalisé sur les Bleuets pour l'instant : « Il y a mon frère qui est déjà là-bas et qui a essayé de me pousser à rejoindre la sélection. J’ai surtout été très flatté d’être appelé en A là-bas. Mais pour le moment je suis vraiment concentré sur l’équipe de France Espoirs, j’espère faire l’Euro ici, continuer ici et le reste on verra bien ».

Devenu titulaire à l'OL suite au départ de Karl Toko Ekambi, Bradley Barcola ne veut surtout pas brûler les étapes sur son choix de sélection...