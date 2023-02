OL - Brest : Laurent Blanc a bien identifié le mal de Lyon... et mise beaucoup sur Sarr et Jeffinho

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Son bilan du match

« En trois matchs contre Clermont, Strasbourg et Brest, on n’a pris qu’un point sur neuf. C’est peu mais c’est la réalité. Maintenant, comme je l’ai dit à mes joueurs, ce n’est pas le moment de s’apitoyer sur notre sort. Les raisons de cette nouvelle contre-performance ? Le manque d’efficacité. On pourrait dire que c’est une domination stérile mais ce n’est pas le cas. On a les occasions. Je pense qu’il y a des joueurs ici à Lyon qui doivent avoir cette agressivité pour marquer. On en manque. C’est en tout cas ce que je ressens du banc de touche. On ne fait pas le geste qu’il faut. On doit être en capacité de marquer même un but de raccroc, un but de la tête… »

Pas de fausse excuse sur l'arbitrage

« Un penalty ? Pourquoi pas ? Maintenant est-ce qu’il y avait penalty ? Vous me parlez d’une main. De là où j’étais placé, je vous le dis franchement : je ne l’ai pas vu. »

La cabale des supporters contre certains joueurs (Dembélé, Aouar notamment)

« Le climat autour de l’équipe n’est pas facile mais il faut faire abstraction de ça. Je l’ai dit aux joueurs : “n’ayez pas peur de rentrer sur le terrain. C’est votre terrain. Il n’y a personne qui peuvent jouer à votre place : ni vous (les journalistes), ni les spectateurs”. Il faut chasser cette peur. La meilleure des choses à faire, c’est de gagner. Aujourd’hui, les joueurs ont pratiquement tout fait bien… Sauf de marquer des buts. »

L'inefficacité sur coup de pieds arrêtés

« Pourquoi ne marque-t-on pas sur corner ? Je pense qu’il nous manque une chose importante : la taille. C’est la première des raisons et je suis bien placé pour le savoir. On a un déficit de taille dans l’effectif et on le sait. Est-ce que je regrette de ne pas avoir eu mon milieu défensif de grande taille ? Je n’ai pas envie de parler de ça mais seulement du match… »

La première d'Amin Sarr

« Pour l’avoir vu jouer deux-trois fois, et l’avoir eu à l’entraînement en début de semaine, je pense que ça peut être un joueur intéressant pour nous. Il est adroit face au but. Il a encore à travailler. Il n’a que 22 ans. Il est encore jeune. Je pense qu’il peut être un très bon complément à Alex (Lacazette). Là, il est rentré à gauche mais ce ne sera pas comme ça tout le temps. On savait qu’il y aurait des centres et on voulait qu’il soit à la réception de ceux-ci. C’est un joueur de profondeur, qui a besoin d’espaces. Là, face au bus de Brest, il n’en avait pas. Sur d’autres matchs, je suis persuadé qu’il pourra nous aider. En tout cas, il va ajouter quelque chose à notre jeu. »

L'apport attendu de Jeffinho

« Lui, c’est plus un dribbleur. Face à un bloc resserré, c’est bien de pouvoir disposer d’un joueur capable d’éliminer un, deux ou trois adversaires. Jeffinho pourra nous aider pour ça… »