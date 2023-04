OL : un consultant charge l’OL après la défaite contre Nantes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans l’After, la parole est toujours franche et directe. Lors d’une prise de parole de Florent Gautreau sur le contexte qui entoure l’OL, le journaliste a parlé « d’habitude de la défaite ». Gilbert Bribois lui en a rajouté un coup : « l’OL tombe dans une sorte d’anonymat ». Une critique qui ne plaira sans doute pas à Jean-Michel Aulas.

Saison blanche pour l’OL

Ce qui est certain, c’est que les Lyonnais n’ont déjà plus rien à jouer dans cette saison une nouvelle fois catastrophique de bout en bout. Les recrues de cet été n’ont rien changé et un renouvellement semble désormais s’imposer.