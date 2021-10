OL – Brondby (3-0) : ça a aussi chauffé entre Ultras en marge du match !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Une rixe a eu lieu entre supporters lyonnais et danois lors d’OL - Brondby. C’est en tout cas ce que rapporte le média Lyon Mag. Les incidents seraient survenus en plein centre-ville, aux alentours de 23h20 au niveau de la rue Grolée, 2ème arrondissement de Lyon. La bagarre n’aurait donné lieue à aucun blessé grave fort heureusement même si un individu aurait été interpellé. « L’individu s’en est pris а des motards de la police alors qu’il souhaitait en découdre avec les hooligans du clan adverse. Les fonctionnaires ont reçu des insultes et des projectiles avant de maîtriser le Lyonnais. Ce dernier a été placé en garde а vue. » relate le média rhodanien.



L’Equipe rapporte de son côté que 4 supporters de l’OL et de Brondby avaient été arrêté plus tôt dans la soirée au stade pour jets de bouteille ou dégradation. Selon nos informations, l’ambiance était globalement maitrisée dans l’enceinte lyonnaise contrairement à OM-Galatasaray. Il y avait près de 1000 Danois et un mur jaune dans le parcage visiteurs pour une affluence légèrement supérieure à 25000 spectateurs.

Des nouvelles désolantes qui ternissent encore une fois l’image des fans de football.

#OLBIF - Une violente bagarre a éclaté ce jeudi soir entre des supporters de l’#OL et de #Brondby dans les rues de #Lyon en marge du match d’Europa League. (Vidéo témoin) pic.twitter.com/MFSrtGB94U — Lyon Mag (@lyonmag) October 1, 2021