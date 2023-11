OL : c'est officiel, Grosso et ses joueurs sont la risée de l'Europe

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Certes, l'OL compte à ce jour un match de moins que certains de ses concurrents. Certes, l'effectif de Fabio Grosso, du moins quand on lit les noms qui le composent, ne laisse pas penser au pire dans les prochains mois et le mercato d'hiver pourrait même permettre au club de sortir la tête de l'eau.

Cas unique en Europe

Mais les chiffres actuels font froid dans le dos. L'OL, bon dernier de L1, a désormais six points de retard sur le barragiste et sept sur le premier non-relégable. Et va affronter au cours des trois prochaines journées le Stade Rennais, le LOSC et le RC Lens...On a connu plus simple pour redresser la barre et on connaît déjà un sérieux problème qui fait tâche dans toute l'Europe. Ainsi comme le rappelle le compte twitter Statsdufoot, la formation de Fabio Grosso est désormais la seule dans les 5 grands championnats européens à ne pas avoir gagné un seul match.

Dur.

L'@OL est la seule équipe des 5 grands championnats à compter aucune victoire en compétition officielle cette saison. #OLFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) November 5, 2023

