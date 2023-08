OL : ça se tend encore entre Aulas et Textor !

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Depuis qu’il a été mis de côté le 5 mai, Jean-Michel Aulas en veut à John Textor. L’ancien dirigeant de l’OL, désormais président d’honneur, n’a pas hésité à laisser quelques peaux de banane à son successeur.

Aulas se plaint d’avoir été éjecté de la « President box » !

Dimanche, une nouvelle polémique a éclaté après l’annonce sur Twitter par Mohamed Toubache-Ter du fait que JMA s’est vu retirer sa place en présidentielle ainsi que ses badges et sa place de parking. Jean-Michel Aulas n’a pas apprécié et s’est exprimé sur les réseaux rappelant qu’il était « administrateur OL Groupe, 2ème actionnaire OL Groupe et historiquement président pendant 36 ans ». « Tous les administrateurs OL Groupe ont bien leur place en présidentielle », a-t-il pesté.

Du côté de l’OL, on s’en tient mot pour mot au contrat signé avec JMA : l’ancien président est parti avec une voiture de fonction, une loge et des places de parking pour sa loge. La présence en President box n’était pas garantie…

Tout aurait été retiré à Jean-Michel Aulas.



Sa place en Présidentielle + sa place parking & n’a plus les badges !! #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 27, 2023

@ol A une précision près c’est que je suis administrateur OLG , 2 ème actionnaire OLG, président d’honneur et historiquement président pendant 36 ans pour les A comme pour les féminines comme pour l’academie et tous les administrateurs OLG ont bien leur place en présidentielle ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 27, 2023

Podcast Men's Up Life