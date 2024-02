OL : Caleta-Car livre les dessous du renouveau lyonnais et glisse un tacle à Grosso

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Avant le match de ce week-end contre Nice, Duje Caleta-Car était devant les médias ce mercredi. Le défenseur croate a notamment évoqué le redressement de son équipe. "Ce qui a changé ? La mentalité. On a une très bonne relation entre nous, le moral est meilleur et on va rester sur cette bonne énergie", a-t-il confié.

"C’était pas facile avec l’ancien coach"

L'ancien marseillais a salué le travail de Pierre Sage et évoqué ses soucis avec son prédécesseur, Fabio Grosso. "C’était pas facile avec l’ancien coach, j'ai eu de mauvais moments avec lui, c'était difficile, mais ça fait partie du foot. J’ai beaucoup travaillé et quand le nouveau est arrivé, j’ai senti dès le premier entraînement qu’il me donnait confiance. Dans ce cas là c’est plus facile de jouer. Je suis très heureux de pouvoir le refaire". Enfin, le Croate a souligné l'apport des recrues. "Les nouveaux joueurs, ce sont de bons joueurs, mais aussi de belles personnes. Ils parlent français, donc il est plus facile pour eux de s’intégrer. Ils nous apportent des qualités différentes sur le terrain et en dehors."

Duje Caleta-Car avant #OLOGCN : « Quand le nouveau coach (Pierre Sage) est arrivé, j’ai senti dès le premier entraînement qu’il avait confiance en moi. (…) Dans ce cas là c’est plus facile de jouer »#OL pic.twitter.com/teNOmdg2ee — Lyon Foot (@lyon_foot69) February 14, 2024

Podcast Men's Up Life