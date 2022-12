OL : Caqueret clame l'importance de Tolisso dans l'équipe de Blanc

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Après une longue trêve marquée par la Coupe du monde, la Ligue 1 va bientôt faire son grand retour ! Pour l'OL de Laurent Blanc, la reprise se fera sur la pelouse du stade Francis-Le Blé de Brest, mercredi soir (21 heures), pour la 16e journée du championnat de France. Présent devant les journalistes avant cette rencontre, Maxence Caqueret a fait les éloges d'un de ses coéquipiers au milieu de terrain : Corentin Tolisso, qui a fait son retour à Lyon, son club formateur, l'été dernier.

« Il a ce rôle de leader sur et en dehors du terrain »

« Malheureusement, "Coco" a eu quelques pépins physiques, mais ça ne l’a pas empêché de revenir en forme. Il est prêt physiquement. Il a ce rôle de leader sur et en dehors du terrain », a expliqué Maxence Caqueret en conférence de presse, lui qui est lié jusqu'en 2027 avec l'OL. « C’est vraiment une chance de pouvoir jouer avec lui, il va pouvoir m’aider à progresser encore. Il a eu sûrement ce rôle de leader à l’arrivée. C’est un rôle qu’il prend avec beaucoup d’assurance et de cœur, il sait dire les choses de la bonne façon et il a cette chance d’être à l’écoute de tous ».