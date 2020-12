OL : ce 11 de dingue, 100% formé chez les Gones, qui ferait trembler le PSG

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à l'AS Monaco

Anthony Lopes (OL, 30 ans)

Formé à l'OL où il évolue toujours, l'international portugais (10 capes) est un Bad Gone, un vrai de vrai. Parfois pris pour cible par les supporters adverses par son attitude mais admiré du Virage Nord. Déjà plus de 350 matches pros à son actif et l'un des tous meilleurs portiers de L1.

Jérémy Pied (LOSC, 31 ans)

Si l'oeil de l'ancien recruteur Gérard Bonneau avait du mal à s'attarder sur des joueurs défensifs au centre de formation, l'OL a vu plusieurs offensifs reculer au fil de leur carrière. Jérémy Pied est un bon exemple de reconversion à la François Clerc. Merci Claude Puel...

Mouctar Diakhaby (FC Valence, 23 ans)

Déniché à l'USSA Vertou à 17 ans après un passage raté au FC Nantes, le défenseur a vu sa carrière décoller chez les Gones où il a passé cinq ans (55 matches, 7 buts) jusqu'à son transfert à Valence pour 15 M€. Un bon coup de l'OL.

Samuel Umtiti (FC Barcelone, 27 ans)

Avant de devenir un défenseur fragile ces deux dernières saisons au Barça, « Big Sam » avait brillé sous les couleurs de Lyon (170 matches), des Bleus (31 capes) et des Blaugranas. Comptant parmi les héros de la Coupe du Monde 2018 où il avait cassé la démarche face à la Belgique et inspiré le chanteur Vegedream.

Timothée Kolodziejczak (ASSE, 29 ans)*

Pas complètement formé à (feu) Tola Vologe car arrivé à 17 ans en provenance du RC Lens, « Kolo » peut quand même se prévaloir de l'étiquette de joueur « formé au club » pour avoir passé ses trois dernières années de formation de la Capitale des Gaules. C'est d'ailleurs à l'OL qu'il a lancé sa carrière avant de rejoindre Claude Puel à Nice.

Corentin Tolisso (Bayern Munich, 26 ans)

Originaire de l'Arbresle comme un certain Rémi Garde, le Champion du Monde 2018 et Champion d'Europe 2020 avec le Bayern a été préféré à l'ancien capitaine Maxime Gonalons pour occuper ce poste à la récupération. Son intéressant début de carrière en équipe de France plaide pour lui (22 capes, 2 buts).

Houssem Aouar (OL, 22 ans)

Parce qu'il sait tout faire et qu'il est aujourd'hui la plus grosse valeur marchande de l'OL (50 M€ minimum), Houssem Aouar figure logiquement en milieu relayeur de cette équipe. Cela tient aussi du fait que devant, les Gones avaient profusion de gros attaquants.

Anthony Martial (Manchester United, 24 ans)

Si l'OL n'a pas vraiment pu profiter de son immense talent et a du se résoudre à la vendre à l'AS Monaco à 17 ans contre 5 M€, la courbe du Red Devils (20 capes en équipe de France, 1 but) impose le respect. A seulement 24 ans, l'enfant des Ulis compte déjà plus de 230 matches avec Manchester (pour 73 buts et 44 passes décisives).

Nabil Fekir (Bétis Séville, 27 ans)

Troisième et dernier Champion du Monde formé à l'OL, il est sans doute celui qui, en tant que capitaine, a plus marqué les esprits dans la Capitale des Gaules. 193 apparitions, 69 buts, 46 passes décisives et un chambrage mythique resté dans les annales du derby face à l'ASSE.

Alexandre Lacazette (Arsenal, 29 ans)

Même s'il connait une période de moins bien chez les Gunners cette saison, « Gwada » ne pouvait pas ne pas figurer dans notre équipe-type 100% lyonnaise. Le « kid de Mermoz » est un amoureux de son club et, encore aujourd'hui, le meilleur buteur en activité des Gones avec 129 réalisations (dont 100 en L1) en 275 matches.

Karim Benzema (Real Madrid, 32 ans)

Même si d'excellents joueurs, internationaux y compris, sont sortis du centre depuis son éclosion entre 2005 et 2009, aucun Lyonnais ne peut omettre de citer Benzema dans son onze. Parce qu'il est un monument du Real Madrid (11 saisons, 524 matches, 255 buts, 138 passes décisives), parce qu'il est bardé de titres (4 Ligues des Champions notamment) mais également parce que même si sa carrière en Bleus est une succession de rendez-vous manqués avec l'histoire, « Benz » pèse quand même 81 capes et 27 buts. Chapeau l'artiste !