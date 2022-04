OL : ce qu'aurait dit Jean-Michel Aulas aux Ultras lyonnais

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Ses propos ont fait grand bruit, samedi. Presque autant que ceux de ses supporters, qui avaient invectivé Karl Toko Ekambi en plein match contre Montpellier. On parle ici du président lyonnais, Jean-Michel Aulas qui n'avait pas digéré l'événement et qui avait clairement menacé de tout plaquer. "Si cela devait perdurer, je préférerais m'en aller. Le foot ce n'est pas cela."

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe revient sur les minutes qui ont suivi le propos présidentiel. Notamment lorsqu'une cinquantaine d'individus a pénétré dans les coursives du Groupama Stadium pour tenter de s'expliquer avec Toko Ekambi.

Extrait : "Jean-Michel Aulas est ensuite allé à leur rencontre. Face aux ultras, le discours était différent et il s'est surtout attelé à reconstruire la confiance. Les échanges ont été cordiaux, les supporters ont demandé des explications sur le geste de Toko Ekambi et soulevé les questions de mental, de collectif et de respect du blason. Mais aucun d'entre eux ne souhaite voir partir ce président qui dialogue avec eux, et l'échange s'est même terminé par des applaudissements

Pour résumer Ulcéré par le comportement de certains supporters de l'OL, samedi contre Montpellier, le président Jean-Michel Aulas a ensuite échangé avec une partie d'entre-eux. Prônant l'union générale jusqu'au terme de la saison et récoltant des applaudissements.

Benjamin Danet

Rédacteur