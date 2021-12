OL : Bosz met ses joueurs en garde avant Reims

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L’importance de prendre des points

« Sinaly Diomandé sera absent, tout comme Léo Dubois et Jeff Reine-Adelaïde. On a besoin de points, c'est toujours le plus important. Je souhaite gagner en jouant bien. Mais le plus important est d'engranger les points. Nous sommes focalisés sur le match de Reims. Pratiquer un bon football n'est pas toujours possible. Je suis content de la mentalité affichée face au MHSC. On essaye toujours de faire un pressing haut. Mais si on n'y arrive pas, il faut un bloc médian et compact. On a pris beaucoup de points à domicile. C'est en partie grâce aux supporters. Ils ne seront pas là demain malheureusement. »

Jouer sans les supporters au Groupama Stadium

« Les supporters nous aident vraiment quand on joue à la maison. L'approche ne va pas changer : ce sera un match à onze contre onze. On a joué à Brondby, puis à Montpellier avec beaucoup de changements. On verra demain. »

Ne pas prendre Reims à la légère

« On ne peut pas parler de grands et petits clubs. Il faut être toujours concentré. On regarde match après match. Ce n'est pas facile de gagner en Ligue 1. C'est un championnat équilibré, en dehors du PSG. C'est un championnat serré. Je pense qu'on est meilleur maintenant qu'en début de saison. On peut faire beaucoup mieux que face à Montpellier. Il faut toujours progresser, petit à petit. Un pressing haut est toujours difficile à réaliser. C'est important pour moi que les joueurs progressent, que l'équipe soit meilleur qu'en début de saison. C'est mon travail. Il n'y a que comme cela qu'on peut avoir du succès. Le plus important est d'accrocher le podium en fin de saison. »

