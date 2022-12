OL : Blanc donne des nouvelles des blessés et réagit à sa supposée brouille avec Cheyrou

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Le point médical

"J'espère mais peut-être que nous allons récupérer Houssem Aouar. Sinon l'infirmerie est bien garnie. On a quelques soucis mais c'est le lot de tous les entraîneurs. On va avoir un groupe similaire à Brest. On en saura plus samedi. On attend et on peut avoir de bonnes surprises. La préparation n'est pas perturbée par cela car ce sont des blessures importantes pour Malo Gusto et douloureuse pour Henrique. Je pense que l'on va un peu protéger Corentin Tolisso."

La victoire à Brest

"Construire à partir de ce que l'on a fait dans le domaine offensif. Cela passe par de l'engagement, une bonne condition physique pour attaquer et défendre en même temps. C'est beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon mais il faut être plus persévérant dans le domaine défensif. Ce n'est pas interdit de gagner des matchs 1-0 aussi. Il y a de bonnes choses à garder et d'autres à améliorer d'urgence car on va en avoir besoin."

Le mercato hivernal

"Je vous laisse dire (sur le fait que j'ai besoin d'un défenseur). Je n'exige rien du tout. Je trouve que souhaiter c'est moins dur comme terme. On a fait des réunions avec le club. On souhaite améliorer le groupe mais il n'y a rien d'original de ce côté-là."

Les recrues ciblées

"On veut de l'expérience, du caractère et de l'agressivité. Voilà les ingrédients que je veux apporter à ce groupe."

La supposée brouille avec Cheyrou

"J'entends la presse dire que l'on n'est pas d'accord avec Bruno Cheyrou. Il peut y avoir des problèmes mais là sincèrement il n'y en a a pas. On est unanimes sur les noms et les postes. On est tous d'accord pour le faire ce mercato. On espère le faire vite. Mais c'est facile pour un entraîneur de dire ce qu'il veut. On va attendre de voir ce qu'il se passe. Oui on a des déjà des idées communes. Je ne donnerai pas de noms."

La programmation du match le 1er janvier

"On va se retrouver tous ensemble le 31, il y aura une mise au vert. J'ai joué le Boxing Day en Angleterre mais je n'en suis pas fou. Pour moi c'est une période familiale. Pour les joueurs et moi-même, je préfère être avec ma famille. C'est particulier cette année avec le Mondial mais nous ne sommes pas les Anglais qui jouent chaque année à ce moment. Les choses normales reviendront, je pense. Sauf si cela devient une coutume de jouer en décembre..."

Le décès de Pelé

"Très triste. J'ai fait un petit truc dans le vestiaire et j'ai dit aux jeunes d'aller le voir sur Youtube car un génie du football est parti. Les premières images du football pour moi, c'est sûrement lui. Je l'ai rencontré en 2018. C'est un grand monsieur qui s'en va."