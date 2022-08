OL : Bosz annonce trois retours pour Lorient et tape sur un Rennais pour défendre Lopes !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

L'état de la pelouse du Moustoir et le possible report du match

« Pour moi, on va jouer dimanche et on prépare une équipe qui va jouer dimanche. Le terrain ne changera rien dans notre préparation. Je ne suis pas inquiet. Mais normalement, en début de saison, les terrains sont bons partout. D'après les photos que j'ai vu du Moustoir, le terrain n'est pas bon. Je ne sais pas réellement dans quel état est le terrain. J'espère surtout que ça ne sera pas dangereux pour les joueurs... Ce que je redoute le plus, c'est la blessure ! A mon époque, les terrains n'étaient pas toujours de qualité. Mais aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, on doit avoir une bonne pelouse. Maintenant on travaille avec les circonstances, on verra ça dimanche ».

Le point santé

« Tous les joueurs sur le terrain seront disponibles. C'est le cas des blessés de la semaine dernière qui ont fait une bonne semaine (Faivre, Reine-Adélaïde, Toko-Ekambi). En plus d'Alex (Lacazette), qui était excusé aujourd'hui et qui devrait être de retour demain et apte pour le match de dimanche.Moussa a une petite douleur, normalement pas trop grave. Il reviendra peut-être demain avec le groupe sinon en début de semaine prochaine ».

Sur les débuts de Corentin Tolisso

« C'était très tôt de lui donner des minutes. Il n'était pas souvent là en pré-saison et à l'entraînement. Je suis très doux avec lui. Je ne veux pas lui donner trop vite trop de temps de jeu. Je ne veux pas qu'il se reblesse. La blessure peut arriver mais contre Ajaccio, ça s'est bien passé. Il est rentré 20 minutes et il a calmé le jeu à son entrée. Cette semaine, il fait une semaine complète et ça s'est bien passé ».

Sur la sanction de Lopes et son remplacement par Riou

« L'arrière-gauche de Rennes (Truffert) a mis un pied, ça c'était méchant à mon avis... Trois matchs pour Lopes ? Je trouve qu'il n'a pas fait exprès et que c'est sévère. Maintenant il faut accepter la sanction. Rémy Riou a fait une très bonne entrée. Il était très calme, très juste. Cela s'est bien passé. Cela s'est bien passé cette semaine à l'entraînement. On a confiance en lui. Comme on a confiance en Julian (Pollersbeck) mais aujourd'hui, c'est Rémy qui va remplacer Anthony ».