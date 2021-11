OL : cette action pas très classe du Stade Rennais qui a ulcéré Juninho

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Dominateur dans tous les compartiments du jeu, le Stade Rennais a giflé ce dimanche l'Olympique Lyonnais (4-1), en clôture de la 13e journée de Ligue 1. En zone mixte, le directeur sportif de l'OL, Juninho, a regretté l'attitude des joueurs rennais, qui ont fait une passe à dix dans les derniers instants de la rencontre.

"On perd un match où on prend une leçon, ce n’est pas grave parce que c’est comme ça la vie. On prend des leçons tous les jours, il n’y a rien de perdu, on va continuer à travailler. J’espère qu’ils vont tous assumer que ce n’était pas bien du tout. Félicitations à l'adversaire qui était meilleur, même si je pense qu'ils ont manqué un peu de classe après le 4-0."

