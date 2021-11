OL : Cherki on fire, Slimani buteur... Les 4 satisfactions du voyage à Brondby

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Peter Bosz a fait souffler

Déjà qualifié dans sa poule, l'OL avait choisi d'aligner une équipe bis contre Brondby. Un choix qui a permis d'économiser des forces à Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Xherdan Shaqiri, Karl Toko Ekambi, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Jason Denayer, Kévin Boateng ou encore Emerson Palmieri en prévision du difficile déplacement à Montpellier. Un choix payant vu que Lyon poursuit sa série d'invincibilité et élimine Brondby de la course à la qualification.

Les coiffeurs ont pris du temps de jeu

Ce match était l'occasion de revoir Moussa Dembélé, de retour d'une longue blessure et titulaire. L'attaquant n'a pas été dans un grand soir, notamment fautif sur l'ouverture du score de Mikael Uhre, mais il a pu prendre un peu de rythme. Même chose pour le tandem Lukeba Castello et Damien Da Silva en défense centrale, Tino Kadewere dans le couloir ou Henrique Silva à gauche de la défense.

Cherki, l'homme du match

Buteur après un bon travail d'Islam Slimani (57e), l'international Espoirs a pu engranger de la confiance en s'offrant son premier doublé sur la scène européenne. Idéalement servi de Malo Gusto, Cherki s'est offert un festival technique pour doubler la mise et remettre Lyon dans le sens de la victoire en moins de dix minutes (66e).

💫 OH LE BIJOU DE CHERKI. Alors que l'OL était mené, le jeune crack s'offre un doublé sur un exploit personnel. Avec la célébration qui va bien... pic.twitter.com/Bx6RO36Bm2 — RMC Sport (@RMCsport) November 25, 2021

Slimani dans les bons coups

Egalement auteur d'une solide prestation et impliqué sur le but de l'égalisation, l'Algérien a signé son 3e but dans cette Ligue Europa sur une passe décisive de Lucas Paqueta, rentré en jeu quelques instants plus tôt. Le Fennec est à l'aise dans cette compétition.