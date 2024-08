OL : Cherki vole au secours d'un coéquipier et tacle les critiques

Vendredi soir, après une prestation très terne face à l'Espagne (3-4 a.p.) en finale des Jeux olympiques, le gardien Guillaume Restes s'est fait critiquer comme jamais depuis le début de sa carrière. Le Toulousain a été interrogé sur cette vague de commentaires négatifs et a reconnu que c'était difficile à vivre, surtout pour sa famille. Son coéquipier Rayan Cherki, qui sait de quoi il parle puisque lui aussi est souvent critiqué, a pris sa défense dans les colonnes du Figaro :

"Venez jouer à notre place devant 60.000 personnes et on verra si vous faites mieux ! Ça va faire très peu de temps que Guillaume est dans le monde professionnel. Je pense qu’il va encore se faire critiquer un nombre de fois incalculable… J’ai pu parler avec lui. Je sais qu’il a une maturité incroyable, donc il ne va pas calculer ces critiques. Il a fait une très belle compétition. Au lieu de le critiquer, faites-lui des compliments ! Il a énormément de qualités. Comme tous les joueurs du monde, on a des qualités et des défauts. Sur cette compétition, il a montré qu’il avait plus de qualités que de défauts."

Rappelons que Rayan Cherki n'a qu'un an de plus que Guillaume Restes (20 ans contre 19). Mais il a percé plus tôt chez les professionnels et n'a pas été épargné, loin de là, par les critiques féroces...

