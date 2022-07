OL : Cheyrou et Aulas trollent l’OM après le départ de Sampaoli

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

C’est la surprise du jour : Jorge Sampaoli vient de quitter l’OM ! Le technicien argentin s’en vas alors que la préparation de la nouvelle saison est en cours. Sa déception vis-à-vis du mercato olympien serait la principale raison. Cette annonce a provoqué la réaction de Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas lors de la présentation de Tête.

« Il y a peut-être des coachs, dans d’autres clubs de Ligue 1, qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire » a déclaré le directeur sportif de l’OL en conférence de presse.

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a retweeté un post du compte “ Fédération Française de la Lose“ qui écrit : « Quand un Olympique sort de la crise l'autre y entre. C'est la loi de l'échange équivalent ».

Les Marseillais apprécieront…

Pour résumer

Alors que Jorge Sampaoli vient de quitter l’OM, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas ont chambré le club phocéen. Le directeur sportif lyonnais s'est exprimé en conférence de presse et le président sur son compte Twitter, plus subtilement.