OL - Clermont (3-3) : le cinglant reproche de Peter Bosz à ses joueurs

Vendredi dernier, lors de son point-presse avant le match face à Clermont-Ferrand, Peter Bosz avait déjà marqué les esprits, partageant la banderole déployée par les supporters au centre d'entraînement : bougez-vous ou cassez-vous". Cette fois, et au terme du match nul face à Clermont, alors que l'OL menait 3-1 à dix minutes du terme, l'entraîneur a encore une fois frappé fort.

Avec des reproches bien sentis. "Je suis très déçu, on ne doit jamais faire match nul. La première période a été beaucoup mieux que celle face à Angers. On a peut-être pas aussi bien joué en seconde période, mais on a eu des occasions incroyables pour marquer le 4e but. La confiance n'était plus là après le deuxième but de Clermont. C'est l'équipe, qui aujourd'hui, a perdu deux points avec une mauvaise défense et des problèmes devant. Je ne peux pas regarder dans la tête de mes joueurs, je ne peux pas vous dire quel est le problème. Il faut marquer. Avec notre qualité à 3-1, ça doit être fin i! A 3-2, j'ai vu des choses qu'on ne voit pas chez les U12, je n'ai pas compris."