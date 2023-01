OL – Clermont : Laurent Blanc veut reconduire l'équipe de Brest

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Laurent Blanc connait très bien l'adage : on ne change pas une équipe qui gagne. Le Président s'y attèle notamment ce dimanche contre les Auvergnats. En effet, à l'exception de Corentin Tolisso, légèrement touché et ménagé, qui sera remplacé par Thiago Mendes, ce sera la même équipe et la même animation que face au SB29.

En attendant l'arrivée de l'expérimenté Dejan Lovren (Zenith Saint-Pétersbourg, 33 ans) pour amener du métier derrière aux côtés de Castello Lukeba, mais également les retours de Nicolas Tagliafico (toujours en vacances) et Malo Gusto (blessé), le « Président » repart au combat avec le jeune Saël Kumbedi (17 ans) à droite et Damien Da Silva à gauche.

La compo probable de l'OL : A.Lopes – Kumbedi, Diomandé, Lukeba, D.Da Silva – T.Mendes, Caqueret -Tetê, Cherki, Toko Ekambi – Lacazette (cap.)

La compo probable de Clermont : M.Diaw – Seidu, Wieteska, Ogier (cap.) - Allevinah, J.Gastien, Magnin, Borges – Rashani, Khaoui – Andric.