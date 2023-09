OL - Le Havre : toujours pas de victoire pour Lyon et trois gros chantiers pour Grosso

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Pour son premier match depuis le départ de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais a concédé ce dimanche sur sa pelouse un match nul et vierge face au Havre (0-0), en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Après ce match nul des Gones, voici les trois gros chantiers de Fabio Grosso, fraîchement nommé nouvel entraîneur de l’OL et qui a assisté à cette rencontre depuis les tribunes.

Une efficacité à retrouver

Lyon, qui n’a inscrit que trois petits buts en cinq matchs disputés, est l’équipe la moins efficace de Ligue 1 cette saison. Seulement 3% des frappes des Lyonnais ont fini par un but depuis le début de la saison.

Donner plus de rythme dans le jeu

Comme on a pu le voir lors de cette rencontre, il n’y a pas assez de rythme dans le jeu des Gones, les joueurs faisant beaucoup de touches avant de lâcher le ballon, à l’image de Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

Faire revenir le public au Groupama Stadium

L’un des plus gros chantiers de Fabio Grosso sera de faire revenir les supporters lyonnais au Groupama Stadium. Et pour cause, seulement 35 000 spectateurs auraient été présents ce dimanche dans les tribunes pour assister à cette rencontre alors que le Groupama Stadium peut accueillir un peu moins de 60 000 spectateurs.

🚨 Fin du match ...



Malgré une bonne deuxième mi-temps nos Gones n'ont pas trouvé la solution face au Havre



Rendez-vous samedi prochain face à Brest#OLHAC 0-0 pic.twitter.com/GKsrsaOjLP — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2023

