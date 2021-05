OL : comment Aulas a relancé les Gones dans le sprint final

Toujours 4e à l'orée de 37e journée, l'Olympique Lyonnais veut croire en sa bonne étoile. Et en un faux pas de l'AS Monaco, qui lui permettrait de monter sur le podium, et donc de retrouver la Champions League. Mais avant de concrétiser ce rêve étoilé, il a fallu se relancer dans la course à la C1. Cela s'est produit le 2 mai, par la grâce d'un succès à Louis-II (3-2), qui avait vu Jean-Michel Aulas faire une descente dans les vestiaires avant le coup d'envoi pour rebooster son groupe.

« En Principauté, peut-on lire dans L'Equipe, son discours dans l’intimité du vestiaire, cinq minutes avant le match, avait marqué le groupe. Masque baissé sur le menton, visage sévère, il s’était adressé aux joueurs en levant la voix, d’un ton ferme et convaincu : « C’est ce soir ! Moi, j’ai confiance en vous. Et vous, il faut que vous ayez confiance en vous aussi. Je sais que vous allez le faire, tous ensemble ! ». Ce soir-là, il avait recopié une citation de l’alpiniste Maurice Herzog sur le tableau : « Etre le premier à un sommet n’a pas d’équivalent. On innove, on crée, on marque son empreinte, on donne une mémoire pour l’éternité ». Monaco, ce n’était pas l’Annapurna mais, comme l’avait prédit Aulas, l’OL a gagné (3-2) et s’est raccroché à l’ascension vers le podium. »