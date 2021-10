OL : comment Paqueta s'est fait pardonner auprès de Bosz

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Présent en conférence de presse hier, à 48h du choc contre le RC Lens, Lucas Paqueta a forcément été interrogé sur sa mise à l'écart du onze lyonnais pour le match d'Europa League contre le Slavia à Prague (4-3) il y a deux jeudis. Le milieu brésilien avait été sanctionné pour s'être présenté avec deux minutes de retard à la causerie de Peter Bosz. Comme sur le terrain, l'ancien joueur du Flamengo ne s'est pas défilé et a assumé ses responsabilités.

« Je crois que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre importance sur le terrain, cela ne change rien. Malheureusement, j’ai eu deux minutes de retard à la causerie et il m’a mis sur le banc, c’est une règle, c’est normal, j’ai compris. J’ai simplement présenté mes excuses à tout le monde, le président, au staff, au groupe. Et une fois sur le terrain, j’ai fait de mon mieux. » Ce qui, avec une passe décisive et un but en vingt minutes, lui a permis d'être excusé encore plus rapidement !

