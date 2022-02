OL : Dubois, ses joueurs, les absents... Peter Bosz était en conférence de presse avant le match contre Lens

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : que penser du Mercato d'hiver de l'OL ?

Les absents

« Rayan, c'est le plus grave. Jeff va encore jouer avec la réserve et le reste de l'équipe est disponible. Il y a plusieurs options pour remplacer Moussa Dembélé : Tino, Lucas... »

La défense

« Damien (Da Silva) est revenu également. Castello (Lukeba) est jeune et il est régulier. Le plus difficile est de poursuivre cette régularité. Mais il joue très bien. Je ne comprends pas pourquoi Leo Dubois a été sifflé »

Les sifflets sur Dubois

« Je ne comrpends pas du tout. Il n'est pas seulement notre caoitaine, c'est l'un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne mérite pas. Je ne comprends pas comment les supporters pensent. La saison de Léo ? Il était comme tous les joueurs, une fois bien, une autre pas bien. J'ai parlé avec lui et ça affecte un joueur à 100%. Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche. Si tu es sifflé par l'adversaire, ça te donne de l'énergie mais par ton public, ce n'est pas pareil et ça ne va pas nous aider »

La régularité de son équipe

« Je n'ai vu aucun match pendant lequel on était stable pendant 90 minutes. On a réussi à le faire face à Nice pour la première fois. Si on veut être régulier, on doit continuer. Pour réussir, on doit encore s'entrainer et avoir faim »

Les performances de ses joueurs

« En tant qu'entraineur, je sens très vite ce qu'il se passe sur le terrain. Dans la transition, le pressing, la gestion du ballon, c'était du très haut niveau. On s'entraine bien en ce moment, depuis quelques temps. Nous étions très contents après le match. Je n'ai pas vu de relâchement. On s'est tout de suite tourné vers ce déplacement à Lens. Lens avait bien joué ici lors du match aller. C'est une très bonne équipe mais je regarde d'abord mon équipe »

Son futur adversaire

« Lens a de bons joueurs sur le plan individuel et un bon collectif. Ils ont un système clair qui a été établi depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup de respect pour Lens et leur entraîneur que je ne connaissais pas avant. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Ils ont de très bons joueurs mais surtout un bon collectif. J'ai travaillé en Hollande avec Gaël Kakuta, c'est un très bon joueur, comme Seko Fofana »