OL : Bosz attend ses joueurs au tournant face à l'ESTAC et ne digère pas le PSG

Son groupe, la polémique sur la récupération

« Je ne sais pas encore quel sera mon groupe. On verra après l'entraînement de tout à l'heure. Je suis seulement sûr que Jeff (Reine-Adelaïde) et Tino (Kadewere) seront absents. Les joueurs sont en forme. Il n'y a pas problème. Après, n’avoir que deux jours pour récupérer entre les matches, ça peut arriver une fois ou deux mais là, ça va faire quatre fois. J'ai peur d'avoir des blessure, oui. »

Paris, une défaite frustrante

« Je ne pense pas qu'on méritait de perdre contre Paris. Je pense que ça va donner de la confiance aux joueurs, ça leur montre qu'on peut bien jouer contre une équipe forte. Face à Paris, c'est la première fois qu'on a moins eu le ballon que notre adversaire donc c'est un jeu différent. Contre d'autres équipes, quand on a le ballon, on joue très haut et on peut laisser des espaces. On donne plus d’occasions. »

Rester concentré face à l’ESTAC

« Je n'accepterai pas qu'on soit moins concentré contre Troyes que contre Paris. Dimanche, dès la fin du match, j'ai parlé aux joueurs du match de Troyes, qui est très important. Quand tu joues contre une équipe bien organisée ou un bloc bas, ce n'est jamais facile. Les espaces sont petits. Souvent, c'est une action individuelle qui peut faire la différence. Il faut savoir jouer vite, moins toucher le ballon et être bien positionner. »

