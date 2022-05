OL : conforté par Aulas, Bosz a déjà un autre club huppé en ligne de mire !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Jean-Michel Aulas aimerait voir Peter Bosz rester à l’OL la saison prochaine. « Il y aura des nouveaux actionnaires et donc la moindre des choses sera de leur faire confirmer ce choix mais la tendance sera de définir les critères de choix de l’entraîneur, que ce soit sa relation avec l’académie, son style, etc. En ce qui me concerne, je pense que ce serait une erreur de changer mais on attendra la confirmation avec les nouveaux partenaires », a expliqué le président de l’OL hier en conférence de presse.

Rien n’est donc gravé dans le marbre et JMA sait sans doute que la saison blanche de l’OL risque de coûter sa place à Bosz. L’intéressé, lui, assure qu’il veut rester malgré l’échec de sa politique sportive... mais sait aussi que l’Ajax s’est renseigné sur le contrat qui le lie l’OL

Même si Alfred Schreuder, le Néerlandais du Club Bruges, fait figure de favori là-bas, L’Équipe croit savoir que Bosz pourrait devenir une option en cas d’échec des négociations avec le successeur de Philippe Clement en Belgique. Pour rappel, l’actuel coach des Gones a déjà oeuvré à Amsterdam dans le passé...

