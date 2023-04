OL : Corentin Tolisso vide son sac et charge clairement Peter Bosz

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

De retour l'été dernier après cinq ans au Bayern Munich, Corentin Tolisso sort tout juste la tête de l'eau après les pépins physiques qui ont perturbé son retour à l'OL. Plutôt rare face aux micros depuis le début de saison, le Champion du Monde 2018 est sorti du silence dans les colonnes du Progrès.

Dans cette interview, « Coco » parle de nombreux sujets et notamment de sa surprise face aux difficultés de l'OL, modeste 10e de Ligue 1 cette saison : « Je ne m’attendais pas à ça. Aujourd’hui, on ne parle plus du tout de Ligue des champions. On a encore cet objectif de Ligue Europa via la Coupe de France ».

« Avec l'arrivée de Peter Bosz, ça a été plus difficile »

Invité à évoquer les raisons du déclin de l'OL, Corentin Tolisso a clairement chargé Peter Bosz, coupable selon lui des deux saisons difficiles : « Selon moi, ça fait deux ans que c’est plus compliqué. Avec Bruno Genesio, ça se passait très bien. Moins avec Sylvinho, mais avec Rudi Garcia, tu es champion d’automne, dans le coup pour le titre à trois journées de la fin, en demi-finale de C1 contre le Bayern, donc le club était là où il devait être. Après l’arrivée de Peter Bosz, ça a été plus difficile ».