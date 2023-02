OL : coup de filet chez les supporters lyonnais, 22 interpellations

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'information est donnée par BFM TV. Et prouve que les incidents survenus après le match OL-RC Strasbourg le 14 janvier dernier ne vont pas rester impunis. Des supporters de l'OL, mécontents, avaient alors tenté de forcer l'accès au terrain et aux vestiaires et 13 policiers avaient été blessés, à la fois par des projectiles et par des coups.

Hier jeudi, 22 supporters de l'OL soupçonnés d'avoir participé à des affrontements avec des CRS, ont été interpellés et placés en garde à vue. Six d'entre eux ont été déférés au parquet aujourd'hui. Deux ont été présentés en comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Ils ont tous deux été condamnés à cinq mois de prison avec sursis.

Comme le précise également le média, quatre autres supporters sont ressortis libres, mais sous contrôle judiciaire, leur avocat ayant demandé un délai pour préparer leur défense. L'audience se tiendra le 13 mars prochain.