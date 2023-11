OL : coup de froid pour le remplaçant de Ponsot !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Si on commence à y voir un peu plus clair sur le futur organigramme de l’OL, rien n’est encore officiellement signé à part l’arrivée au poste de CEO de l’ancien dirigeant de L’Equipe Laurent Prud’homme.

On le sait : David Friio (ex-directeur sportif de l’OM) est la priorité de Lyon pour occuper le même poste et chapeauter la cellule de recrutement de Matthieu Louis-Jean mais l’ancien scout de Manchester United et de l’ASSE dispose d’autres touches également.

Comme Juninho, Gerlinger a un problème à l’idée de déménager

Concernant l’après-Vincent Ponsot, qui doit basculer sur la structure OL Féminin en janvier 2024, le favori Michael Gerlinger (ex-Bayern Munich) n’a pas encore signé… et le site Olympique-et-Lyonnais avance certaines explications au sujet du futur directeur du football.

Après 18 ans en Bavière, Gerlinger ne serait pas encore totalement parvenu à convaincre son cercle familial… et notamment son épouse française (marseillaise pour être précis !) de le suivre à Lyon.

Enfin, pour évoquer le cas Juninho, qui pourrait occuper un rôle de conseiller de John Textor au niveau du Eagle Football, il n’y a toujours pas de réponse. Une chose est certaine : comme on l’a déjà précisé maintes fois, s’il revient, Juni n’occupera pas de fonction directement opérationnelle à Lyon car il ne souhaite pas revenir vivre dans la Capitale des Gaules.

