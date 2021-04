OL : coup de gueule de Garcia et coup de pression des dirigeants avec le Red Star

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au RC Lens

Privé d'Europe cette saison, l'OL se remettrait très mal d'une deuxième année sans Champions League. Raison pour laquelle son éjection du podium après le nul à Lens (1-1) samedi dernier a créé des tensions en interne. A l'heure d'affronter le Red Star (National) en 8es de finale de Coupe de France ce jeudi en fin d'après-midi, les Gones sont au bord de la crise de nerfs.

Une élimination et ce serait la crise

Hier en conférence de presse, Rudi Garcia a ainsi déclaré : « Je trouve que l’état d’esprit n’est pas bon. Ils pensent plus au match d’Angers qu’au match du Red Star. Mais l’objectif est évidemment de se qualifier et on ne l’atteindra pas si on a l’état d’esprit que j’observe depuis le match à Lens. Ça ne me plaît pas. J’espère que les joueurs seront au rendez-vous à 19h ».

Dans son édition du jour, L'Equipe révèle que les dirigeants lyonnais y sont également allés de leur mise en garde : « Les dirigeants lyonnais ont tous bien fait passer le message, ces derniers jours, qu’une élimination au stade Bauer n’était absolument pas envisageable. Cela ressemblerait à une crise, et tout le monde, à tous les niveaux du club, s’est donc attelé à resserrer les boulons afin de laisser le moins de place possible à cette éventualité ».