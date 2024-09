OL : coup de tonnerre pour l'avenir de David Friio !

Après trois ans et demi passés à l'OM en tant que responsable du recrutement, directeur technique puis directeur sportif, David Friio a quitté un Olympique pour en rejoindre un autre puisqu'il a rejoint l'OL en décembre dernier pour devenir le nouveau directeur sportif des Gones.

Friio bientôt débarqué ?

Mais David Friio pourrait bientôt ne plus être le directeur sportif de l'OL. Et pour cause, d'après l'investigateur Romain Molina, le dirigeant de 51 ans, dont la relation avec John Textor ne serait pas au beau fixe, serait sur la sellette et pourrait vivre ses dernières semaines au sein du club rhodanien. Il pourrait donc payés les deux derniers mercatos, vivement critiqués par les supporters lyonnais et les observateurs.

