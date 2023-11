OL : coup de tonnerre pour le nouveau directeur sportif, Textor lâche une phrase choc

Depuis l’arrivée de John Textor en décembre dernier, l'Olympique Lyonnais est en pleine reconstruction et notamment au niveau de son organigramme où un nouveau directeur sportif pourrait bientôt débarquer.

Mais d'après nos confrères du Progrès, personne ne devrait prochainement arriver à l'OL au poste de directeur sportif puisque John Textor ne souhaiterait en réalité pas recruter de directeur sportif. Le milliardaire américain voudrait absolument tout maitriser et notamment au niveau du recrutement et aurait ainsi lâché en interne : "le mercato, c'est moi !" Voilà qui a le mérite d'être clair.

Pour résumer

