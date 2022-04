OL : coup dur confirmé pour Thiago Mendes

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : quelles perspectives pour l'OL en cas d'absence de Coupe d'Europe en 2022-23 ?

Alors que L’Olympique Lyonnais s’est largement imposé sur sa pelouse contre Montpellier (5-2), lors de la 34ème journée de Ligue 1, le verdict est tombé pour l'attribution du second but des Lyonnais.

CSC confirmé pour Omlin

Comme attendu, le second but des Gones a été attribué au gardien montpelliérain, Jonas Omlin, contre son camp et non à Thiago Mendes. Le milieu de terrain brésilien brésilien reste donc bloqué à un but cette saison en Ligue 1, inscrit contre Bordeaux en décembre dernier.

😃 Un CSC qui devrait ravir 𝗢𝗨 attrister certains joueurs de @MonPetitGazon ☹ !https://t.co/Vsj6fX3uJa — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 25, 2022

Adam Duarte

Rédacteur