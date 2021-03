OL : Coupe de France, blessés, turnover, Rudi Garcia fait le point avant Sochaux

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception de Sochaux pour les 16es de finale de la Coupe de France, Rudi Garcia a fait le point sur les forces en présence. "On récupère Paqueta ! De Sciglio, Kadewere et Depay ont été ménagé hier après des coups reçus. On verra s'ils seront avec nous", a confié l'entraîneur lyonnais devant la presse.

"Il faudra respecter cette équipe de Sochaux"

OL

Garcia a ensuite dit quelques mots sur le futur adversaire de l'OL. "Il faudra respecter cette équipe de Sochaux. Ils ont un mix de joueurs physiques et techniques. Sur la dynamique de la victoire de mercredi contre Rennes, les joueurs récupèrent bien. (...) On doit passer ce tour avec la même approche que contre Ajaccio." Durant cette conférence de presse, l'ancien entraîneur de l'OM a confirmé que le gardien allemand Julian Pollersbeck jouerait son premier match sous les couleurs lyonnaises. "Pollersbeck sera dans les buts contre Sochaux, on espère que ce sera bon cette fois."