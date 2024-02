OL : Cucci finalement écarté de la reprise des Girondins ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier, nous avons relayé sur notre site l'information selon laquelle l'éphémère président de l'OL Santiago Cucci faisait partie des candidats au rachat des Girondins de Bordeaux. Le Basque serait accompagné par l'homme d'affaires Michaël Benabou, co-fondateur de Vente Privée et 118e fortune française, ainsi que d'un fonds de pension américain. Dans l'idée, Cucci occuperait la fonction de président du FCGB.

"Deux autres dossiers sont bien plus avancés aujourd’hui"

Seulement, le journaliste de France Bleu Gironde Clément Carpentier assure que deux autres dossiers seraient plus avancés : "Nous, on peut juste préciser de notre côté que le dossier de la reprise des Girondins continue d’avancer et qu’en effet, le duo Cucci-Benbou n’est pas une priorité pour Gérard Lopez. Deux autres dossiers sont bien plus avancés aujourd’hui. Il ne resterait que deux dossiers sur le bureau de Gérard Lopez, et ça devrait se décanter dans les jours à venir".

