OL : Daniel Congré coordinateur sportif, c’est quoi le projet ?

Notre question de la semaine tourne autour de la nomination annoncée de l’ancien défenseur Daniel Congré (ex Toulouse, Montpellier, Dijon) au poste de coordinateur sportif à l’OL. Comment prendre la nouvelle ? Quel projet de fond se cache derrière alors que de nombreux anciens joueurs rhodaniens faisaient acte de candidature ? On essaie un peu de décrypter ce choix qui en a surpris plus d’un…

Un futur crack de la préparation invisible ?

Notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz a, dans un premier temps, été étonné de la nomination de Daniel Congré à ce poste précis, ne comprenant pas comment l’ancien défenseur – retraité depuis seulement quelques mois – avait gagné le match des candidats. Puis il s’est penché sur son profil particulier et la manière dont il a avancé dans son après-carrière pour mieux comprendre ce choix. Derrière Congré, il y avait l’idée d’une compétence précise recherchée sur la préparation invisible. L’idée est de mettre de l’huile dans les rouages du club. On vous explique tout.

