OL : Daniel Riolo se paye les Lyonnais après l’OM

L’OL a confirmé son statut déjà identifié de bête noire de l’OM au Vélodrome en s’imposant dimanche sur un score sans appel : 3-0. Discret jusque-là, Daniel Riolo n’a pas manqué d’analyser la situation plus globale du club rhodanien : ce succès ne comblera pas une saison ratée en tout point.

« Tout est un échec, la saison est déjà ratée, on en est à rêver de la Ligue Europa Conférence, a-t-il souri au micro de RMC Sport hier soir. On en est même à rêver que ce ne soit plus que des gamins qui jouent puisque c’est ce à quoi on va avoir droit dans les médias ces prochains jours. » Ce même Riolo validerait le projet de jeunisme à l’OL mais il doute que cela comble les supporters sur le long terme.

« Très bien, mais dans ce cas-là, on se fait un petit stade de 25 000 places, on réduit le budget de 100 M€ et on dit qu’on est un nouvel OL. Il faut nous prévenir, nous expliquer ce qu’on cherche à faire, a-t-il ironisé. On va donc regarder Peter Bosz, qui aime bien bosser avec les jeunes. Après, il faudra aussi se faire écouter par les jeunes Lyonnais... Il n’y a pas de mauvais projet mais ça me paraît un peu étriqué pour l’OL... »

