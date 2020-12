OL : De Sciglio et Dubois auraient trouvé leur maître à Metz

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a commenté la victoire de l'OL dimanche à Metz, l'un de ses anciens clubs. Avant le match, le consultant s'était réjouit de la présence de Mattia De Sciglio dans le onze de départ de Rudi Garcia. « Je suis content de voir De Sciglio débuter. Je n'ai pas d'atomes crochus avec Léo Dubois », a-t-il lancé.

Et à la fin du match, alors que Dubois était venu relayer De Sciglio à l'heure de jeu à Saint-Symphorien, Obraniak a eu ces mots : « De Sciglio a mal commencé mais après, il s'est ressaisi, avec notamment une belle ouverture pour Memphis. Mais j'ai plus vu Centonze que Dubois ou De Sciglio ». A 24 ans, Centonze, le latéral droit messin, a en effet livré un bon match, malgré la défaite de son équipe, confirmant son début de saison remarqué chez les Grenats.

Grosse série en cours pour l'OL en Ligue 1 :



✅ 3-2 vs Strasbourg

✅ 4-1 vs Monaco

🤝 1-1 vs Lille

✅ 2-1 vs Saint-Etienne

✅ 1-0 vs Angers

✅ 3-0 vs Reims

✅ 3-1 vs Metz



🔥🦁 pic.twitter.com/HJB8d5dqyk