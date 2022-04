OL : Lyon miraculé à Strasbourg, des blessés à la pelle, les notes

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Note du match : 09/20

Homme du match : Julian Pollersbeck.

En lumière

Tetê (4) : on attendait monts et merveilles du Brésilien, décisif à chacune de ses entrées en jeu depuis son arrivée. A la Meinau, on a eu une version brouillonne et sans complémentarité avec ses partenaires. Un match décevant du joueur prêté par le Shakthar Donetsk. Remplacé à l'heure de jeu par Faivre, plus remuant.

Dembélé (4,5) : alternant le chaud et le froid depuis plusieurs semaines, le buteur lyonnais n'était pas dans un grand soir. Repris deux fois par Nyamsi (5e et 19e), il a trouvé la transversale sur son énorme occasion de 1-1 (28e). Remplacé par le jeune Barcola.

Ndombélé (4) : si on ne peut pas reprocher au joueur prêté par Tottenham son investissement pour construire les actions de l'OL, sa manière de défendre est toujours aussi approximative. Sur le but de Sissoko (20e), son écran est désastreux et provoque indirectement la blessure de Lopes. Insuffisant jusqu'à sa sortie blessé.

Pollersbeck (6) : obligé de prendre la suite d'un Anthony Lopes touché au genou et dans l'incapacité de continuer, l'Allemand a fait son match, évitant le 2-0 sur une volée d'Anthony Caci (44e) et un duel face à Kévin Gameiro (85e).

Toko Ekambi (6) : Dans cette période difficile, l'OL peut heureusement compter sur son Camerounais. S'il n'a pas fait son meilleur match de la saison à la Meinau, "KTE" est sorti de sa boîte pour préserver les apparences et permettre de prendre un point à moindre mal (90e).

Les notes :

Lopes (non noté, puis Pollersbeck (6, 30e)) – Dubois (5,5), Denayer (5), Da Silva (5), Henrique (4,5) - Aouar (4, puis Faivre (62e)), Ndombélé (4, puis Reine-Adélaïde (84e)) - Tetê (4, puis Kadewere (62e)), Paqueta (4), Toko Ekambi (6) - Dembélé (4,5, puis Barcola (84e)).

Hécatombe avant West Ham Outre Anthony Lopes, sorti dès la 30e minute après une grosse béquille, Peter Bosz a été contraint de procéder à deux autres changements pour cause de blessure : Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé. Très inquiétant avant la bataille de jeudi contre West Ham en Ligue Europa, désormais le seul objectif lyonnais de cette fin de saison.

