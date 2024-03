OL : déjà deux changements majeurs dans le onze à Lorient ?

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Exclu pour la première fois avec l’OL, dimanche face au RC Lens (0-3), Ainsley Maitland-Niles va manquer le déplacement à Lorient, samedi (17h), en attendant de connaitre sa sanction définitive mercredi soir. Cette absence contrainte et forcée va entraîner automatiquement un changement dans le couloir droit.

Mata et Kumbedi relancés ?

Selon Olympique et Lyonnais, Clinton Mata devrait être titulaire au Moustoir et cela pourrait ouvrir la porte à un retour de Saël Kumbedi. Le jeune latéral de l’OL est laissé sur le flanc depuis deux rencontres après avoir être resté sur le banc lors de six rencontres précédentes.

