Bras cassé pour Dembélé, Paqueta en forme

“On enregistre le retour de Thiago Mendes. Jean Lucas ne sera pas disponible. Moussa Dembélé sera également absent. Il s'est cassé le bras hier à l'entraînement. J'espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue. Je connaissais bien Lucas Paqueta. Il avait bien débuté avec Gattuso à Milan. Tout le mérite revient à Juninho . Il confirme son talent. Il a une capacité à jouer en une touche. Il peut être encore plus décisif. C'est un joueur généreux. On ne peut pas faire un championnat avec un seul onze. On a besoin de tout le monde. Si on a ces bons résultats, c'est grâce au groupe en entier. Notre force est notre collectif.”

Battre le FC Nantes pour garder l'OM à distance

“On veut gagner demain pour terminer au minimum à cette deuxième place. Nantes est une équipe difficile à jouer, comme Brest. Ils étaient venus gagner ici l'an dernier. On doit pouvoir continuer notre série. Notre objectif est de mettre le 4e au classement le plus loin possible. Le goal average peut être important. Les organismes sont fatigués mais on va tout donner pour gagner ce dernier match.”

Reprise le 1er janvier

"On va prendre des précautions pendant les fêtes. On a tous besoin de retrouver nos proches. Mes joueurs sont très sérieux. Nous reprendrons le 1er janvier."