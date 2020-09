OL : Denayer veut rafler le titre au PSG !

Le début de saison du PSG, qui a perdu ses deux premiers matches de L1, semble motiver certains concurrents des Parisiens... Jason Denayer était en conférence de presse ce lundi après-midi, à la veille du déplacement de l'OL à Montpellier. Et le défenseur belge, capitaine des Gones, a fait part des grandes ambitions de sa formation cette saison. « Je n'ai pas vu le match (PSG-OM), seulement quelques vidéos. Mais je pense qu'on a l'équipe pour jouer la première place, c'est à nous de montrer sur le terrain et d'avoir le caractère nécessaire pour essayer de titiller cette première place. »

🎙 Jason Denayer avant #MHSCOL "Ce match nul à Bordeaux n'est pas un coup d'arrêt. Ce n'était pas un match spécialement mauvais de notre part. On a été solide défensivement et on a eu des occasions. Il faut retenir le positif" pic.twitter.com/awe8zs4xMx