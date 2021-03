OL : Memphis Depay a l’origine d’un black-out monumental !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Deux jours après le match nul concédé par l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Stade de Reims (1-1), en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, Memphis Depay a fait bugger Twitter. Du moins son prénom puisque toute personne qui utilisait le mot "Memphis" sur le réseau social s'est vue menacer de la fermeture de son compte.

Le bug "Memphis"

Memphis Depay Credit Photo - Icon Sport

Après plusieurs heures de confusion, Twitter a finalement corrigé ce bug et a présenté ses excuses. "Un certain nombre de comptes qui ont tweeté le mot 'Memphis' ont été temporairement bloqués en raison d'un bug. Ce bug a été corrigé et les comptes concernés ont maintenant été rétablis. Nous sommes désolés que cela se soit produit", a écrit le réseau social américain.