OL : Depay s’est mis en mode Cristiano Ronaldo avant le LOSC

S'il y a un match qui promet ce week-end en L1, c'est bien le LOSC-OL. Les Dogues ont été freinés à Nice (1-1) mais ils carburent depuis le début de la saison, et l'OL revient fort, avec une dernière victoire convaincante contre Monaco (4-0).

5 buts et 3 passes décisives pour Depay cette saison, déjà

Le joueur qui symbolise le renouveau de l'OL, c'est Memphis Depay. Le Néerlandais compile déjà 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Il est le joueur qui a tenté le plus de tirs dans l’élite (24 dont 5 contre Monaco, record du match). A ses côtés, Houssem Aouar n'est pas en reste : il a été impliqué sur 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive). Soit autant que lors des 17 précédents (2 buts, 1 passe décisive). Inutile d' »aller cher plus loin les deux Gones en forme...