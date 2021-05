OL : Depay taille patron, Cherki en sauveur... les notes d'un Lyon renversant face à Monaco (3-2)

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Homme du match : Memphis Depay

Note du match : 18/20

Lopes (5) : concentré sur ses interventions, explosif dans ses sorties à l'image de ses duels avec Matazo (67e) et Geubbels (87e), le Portugais a été précieux. Il ne peut rien sur le but de Volland (25e) mais commet une mauvaise sortie aux poings sur le visage de Pellegri (85e). Rattrapé par la VAR.

Denayer (non noté) : Diminué physiquement, le Belge a laissé filer Kévin Volland sur l'ouverture du score (25e). Remplacé par Diomandé (6, 29e), qui a fait un match sérieux.

Marcelo (7) : Le Brésilien a sorti son casque d'or pour s'envoler plus haut que tout le monde et marquer de la tête le but du 2-1 (77e). Air Guedes.

De Sciglio (7) : S'il n'est pas un axial de formation, l'Italien a assuré au métier au sein de la défense à trois mise en place par Rudi Garcia. Beaucoup d'interventions précieuses... Dont un sauvetage monstrueux sur une tentative de Ben Yedder (83e). Sanctionné d'un carton rouge après le coup de sifflet final suite à la bagarre générale qui a démarré.

Dubois (3) : Inexistant lors du premier acte, l'international tricolore a vite été remplacé par Kadewere (45e) pour une réorganisation tactique. Le Zimbabwéen aurait pu être exclu pour une faute sur Caio Henrique seulement sanctionnée d'un carton jaune (71e).

Caqueret (4) : Le jeune Lyonnais avait beaucoup d'envie. Peut-être trop. Exclu logiquement après deux semelles sur Fofana (30e) puis Tchouaméni (70e).

Mendes (5,5) : Match sans fioriture de l'ancien Lillois, préféré à Bruno Guimaraes par Rudi Garcia. Remplacé par son compatriote à la 87e, passeur décisif dans la foulée.

Cornet (5) : Auteur d'un premier acte moyen, l'Ivoirien s'est davantage montré en deuxième période mais il a raté deux belles situations (63e et 69e).

Paqueta (5,5) : Une nouvelle fois molesté par le milieu monégasque, le Brésilien a du mal à poser le jeu de son équipe. Encore une fois, une grosse débauche d'énergie de sa part pour soutenir ses attaquants. Remplacé par Aouar (74e).

Depay (8) : Sur un exploit individuel, le capitaine de l'OL a remis les siens dans le match (57e). Son 19e but de la saison en L1. Omniprésent par la suite, le Batave était dans un bon jour et il a délivré le coup-franc du 2-1 pour Marcelo

Toko-Ekambi (5) : S'il a allumé la première banderille du match d'une frappe lointaine (14e), le Camerounais est loin d'avoir retrouvé la réussite affolante de sa fin d'année 2020. Remplacé par Cherki (88e), qui a inscrit le but de l'espoir sur son premier ballon.

Conclusion :

Eliminé de la course au podium à la pause, Lyon a eu une belle réaction d'orgueil pour égaliser et prendre l'avantage en infériorité numérique. Si une sortie ratée d'Anthony Lopes a permis à Wissam Ben Yedder d'égaliser, le banc de touche lyonnais a fait la différence sur la fin. La Ligue des Champions est toujours possible.