OL : déplacement à Marseille, sécurité... La sortie piquante de Ponsot sur le « char à voile »-gate !

Si l'affaire du « char à voile »-gate a poussé les clubs à se justifier sur la dimension « écologique » de leur engagement, une forme de démagogie s'est aussi installée depuis la pique de la SNCF au PSG qui est à l'origine de la polémique.

A l'OL, Vincent Ponsot (directeur général adjoint) a remis l'église au milieu du village dans les colonnes de L'Equipe, mettant en exergue certaines incohérences des attaques des politiques contre le football.

Se déplacer en train, une fausse bonne idée dans certains endroits

A Lyon, on a bien essayé de négocier avec la SNCF pour des trains spécifiques... Mais sans obtenir de réponses convaincantes : « On a étudié à plusieurs reprises la possibilité d'aller sur certaines destinations en train. Du coup, je suis très content de voir la SNCF se positionner parce qu'à chaque fois qu'on les a sollicités on n'a jamais eu de réponses sur nos problématiques liées à la sécurité et la récupération ».

Il faut dire que certaines destinations sont un peu compliquées si elles ne sont pas un minimum encadrées : « Quand on va à Marseille, on se fait caillasser le bus, je ne vois pas nos joueurs arriver en pleine gare et je ne suis pas sûr que le préfet soit content ».

Du solaire, de l'électrique... mais un bus de l'OL qui voyage beaucoup trop

Du côté de l'OL, où on a installé des panneaux solaires tout autour du stade et fait passer tout le parc d'automobiles des joueuses et des joueurs à l'électrique, on assure comme partout faire le maximum pour l'écologie... Ce qui n'empêche pas le bus de l'OL de voyager à vide partout en France pour conduire les joueurs et le staff de leur hôtel au stade local...