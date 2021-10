OL : des centaines de millions d'euros tendent les mains à Jean-Michel Aulas

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Rappelez-vous, au printemps dernier, Jean-Michel Aulas s'était élevé contre le projet de Super League. Après avoir pris appui sur Nasser al-Khelaïfi, le patron de l'OL s'était lancé dans la bataille pour torpiller le nébuleux projet porté par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Seulement, une nouvelle version de la Super League devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Et elle aurait de fortes chances de plaire davantage aux Gones.

La première chose, c'est qu'elle ne serait plus fermée et simplement réservée à une élite. Il y aurait une logique de promotion sportive qui devrait plaire à la plupart des clubs européens. Et puis surtout, selon l'insider espagnol Andres Martinez, très bien informé sur tout ce qui se passe au sein du Real Madrid, la Super League imposerait à ses partisans d'être propriétaires de leur stade ! En France, il n'y aurait donc que l'OL, Auxerre et Ajaccio qui pourraient y prétendre. Jean-Michel Aulas pourra-t-il dire une nouvelle fois non au pactole qui se profile ?

La situación del Olympique:



La Superliga ha pedido a McCourt que solucione cuanto antes la adquisición del Velodrome por parte del OM. Es imprescindible que un equipo Superliga tenga controlado su estadio porque hay comercialización y muchos eventos. ¿Tiene dinero?#venteom — Andres Martinez (@LosSublimes) October 29, 2021