OL : des nouvelles rassurantes avant le derby contre l’ASSE

L’infirmerie de l’OL est pleine à craquer avant le derby dominical contre l’ASSE et celle-ci pourrait se remplir encore un peu plus avec la venue de Bröndby jeudi en Ligue Europa (18h45).

Au blessé de longue date Jeff Reine-Adelaïde s’ajoutent Jason Denayer et Islam Slimani, touchés aux ischios dimanche et forfaits jusqu’à mi-octobre au moins, et Moussa Dembélé, écarté de longues semaines par une fissure du péroné. Et Tino Kadewere (quadriceps) est encore sur le flanc, après avoir seulement joué 25 minutes cette saison.

La seule bonne nouvelle pour Peter Bosz devrait venir de Malo Gusto, forfait dimanche mais sur lequel le club n’a pas communiqué et qui aurait surtout été ménagé après avoir enchaîné quatre matches en onze jours, selon L’Équipe. Jérôme Boateng, qui souffre d’une légère entorse de la cheville, devrait être remis pour le derby même si le doute subsiste.

