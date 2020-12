OL : Deux défenseurs lyonnais n'ont pas d'équivalents en L1

Après 17 journées de L1, c'est l'OL qui pointe en tête en cette trêve hivernale. Et le site Opta récompense deux de ses défenseurs dans son équipe type de la première partie de saison : Jason Denayer et Léo Dubois. Opta note que Denayer a réussi 88% de ses passes vers l'avant en Ligue 1 cette saison (257/291), soit le ratio le plus élevé parmi les joueurs ayant tenté au moins 20 passes vers l'avant.

Une vision du jeu et une qualité de relance partagées par Dubois. Léo Dubois a délivré 36 dernières passes avant un tir en Ligue 1 2020/21, plus que tout autre défenseur.