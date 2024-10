OL : Diomandé ne revient pas à Lyon pour se venger

Dimanche (15 heures), l’OL reçoit l’AJ Auxerre au Groupama Stadium pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. L’occasion pour Sinaly Diomandé, qui se relance du côté du club icaunais, de retrouver son club formateur.

"Pas une question de revanche pour moi"

Dans les colonnes de L’Yonne Républicaine, l’Ivoirien a évoqué ce match sans animosité particulière : « Ce n’est pas une question de revanche pour moi », a martelé le défenseur. « Le club qui te lance dans le monde professionnel, ça reste grand et fort (…) Ce sont des souvenirs qui m’ont vraiment marqué et que je ne pourrai jamais oublier. Quand tu joues à Lyon, c’est la cour des grands. Il faut être tous les jours exigeant et performant ».

A Lyon, Sinaly Diomandé a connu le loft sur la fin mais il estime que son aventure dans sa globalité l’a aidé à mûrir : « Entre mon arrivée et mon départ, il y a eu un changement total chez moi. Dans le professionnalisme, dans le côté humain. J’ai beaucoup appris, ne serait-ce que grâce aux joueurs que j’ai côtoyés. Dimanche, je serai donc ravi de revoir tout le monde et surtout le Groupama stadium ».

