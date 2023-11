OL : Domenech croit au déclic

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

L'OL est toujours lanterne rouge de L1 mais juste avant la trêve internationale, sa première victoire de la saison, arrachée à Rennes (1-0) à 11 contre 10 grâce à un but d'O'Brien, fait un bien fou aux Gones, revenus à 4 points du premier non relégable, Lorient. Dans L'Equipe du Soir, Raymond Domenech s'est réjouit de ce succès, et de la manière avec laquelle les troupes de Fabio Grosso se sont imposées en Bretagne.

"Ils ont montré quelque chose de différent"

"C'est porteur d'espoirs, a commenté l'ancien sélectionneur. Rennes avait gagné 3-1 contre le Panathinaïkos en infériorité numérique. Les Lyonnais ont fait mieux que les Grecs. On peut espérer car je trouve qu'ils ont changé d'attitude. Dans les cinq premières minutes ils sont allés chercher les Rennais, ils ont eu deux situations. Ils ont montré quelque chose de différent. Ils ont eu la réussite avec eux mais ils ont provoqué ça. On va s'accrocher à ça."

